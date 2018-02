Fietsenstallingen station tellen zes extra camera's 15 februari 2018

02u46 0 Denderleeuw De aangekondigde extra camera's aan de fietsenstallingen bij het station werden intussen geplaatst.

De gemeente Denderleeuw betaalt de camera's en NMBS zorgt voor de installatie en de monitoring. Het station had al 52 camera's van de NMBS die voornamelijk de voetgangerstunnel en de perrons in de gaten houden en acht camera's van de gemeente die een oogje in het zeil houden in de buurt van het station zelf, namelijk de Stationsstraat, de parking aan de Stationsstraat, de Spoorweglaan en de parking aan de Kouterbaan. "Met de zes extra toezichts- en controlecamera's willen we het aantal fietsendiefstallen aan het station terugdringen en ervoor zorgen dat reizigers die met de fiets naar het station komen, hun tweewieler veilig en comfortabel kunnen stallen", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a). "Bij uitbreiding zullen de camera's ook gebruikt kunnen worden voor alle vormen van overlast en criminaliteit die in deze omgeving plaatsvinden", vervolgt schepen Jan De Nul (CD&V). "De beelden van de camera's komen toe in het Security Operations Center (SOC) van Securail, de veiligheidsdienst van NMBS. Deze dienst kan de beelden bekijken en doorgeven aan de lokale politie." (CVHN)