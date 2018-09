FCV Dender viert eerste thuiswedstrijd met kick-off-festival Claudia Van den Houte

04 september 2018

15u53 0 Denderleeuw Voetbalclub FCV Dender houdt zaterdag 8 september een kick-off-festival naar aanleiding van de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Er valt heel wat te beleven in het stadion van de club.

FCV Dender speelt zaterdag haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen KMSK Deinze. Wie naar het festival komt, mag de wedstrijd gratis bijwonen. Er zijn heel wat activiteiten voor groot en klein. Zo zullen er foodtrucks opgesteld staan, is er kinderanimatie, kubb, livekicker, grime, een ginbar, zijn er volksspelen en zorgt een dj voor muziek. Iedereen is vanaf 14 uur welkom in het Van Roystadion in de Stadionlaan in Denderleeuw. De toegang is gratis. Na de wedstrijd, die om 20 uur start, worden de spelers en de technische staf voorgesteld.