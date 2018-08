Fase twee werken stationsomgeving maandag van start Claudia Van den Houte

17 augustus 2018

17u51 0 Denderleeuw De tweede fase van de werken in de stationsomgeving gaat maandag van start. Daarin is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Stationsstraat.

Een aannemer voert momenteel aanpassingswerken uit in de stationsomgeving in Denderleeuw. Tijdens de eerste fase werd bushalte ter hoogte van het stationsgebouw aangepakt. In de tweede fase wordt er gewerkt aan de bushalte ter hoogte van de apotheek en de aanleg van de inrit van de parking van Infrabel. In deze fase is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Stationsstraat. De parking van Infrabel blijft bereikbaar via het Stationsplein.

De omleiding voor het verkeer komende van de A. Rodenbachstraat richting rotonde, loopt via de Spoorweglaan, Stationsplein, parking Infrabel en Stationsstraat richting rotonde. Het verkeer komende van de rotonde volgt de omleiding De Nayerstraat, Omlooplaan, Wijmenierlaan, Van Lierdestraat en Spoorweglaan. De werken duren normaal tot eind deze maand. Aansluitend volgen er asfalteringswerken in de Stationsstraat en de Guido Gezellestraat.