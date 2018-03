Familiebedrijf maakt grootste mobiele scherm WERELDPRIMEUR VAN 16 METER BREED EN 9 METER HOOG CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u52 0 Denderleeuw Het Denderleeuwse familiebedrijf HD Ledshine werkt aan het grootste mobiele scherm ter wereld. Het scherm is 144 vierkante meter groot, 16 meter breed en 9 meter hoog. Het kan in amper één uur tijd volledig worden opgesteld. Huurprijs: 20.000 euro per dag

HD Ledshine, een afdeling van Globe Show Center, is een familiebedrijf in de Fabriekstraat, dat geleid wordt door CEO Tony Winter, zijn vrouw Emly Starr - die als zangeres in 1981 België vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival -, hun dochter Julie De Schrijver en haar vriend Max Verbruggen. De Denderleeuwenaars verhuren grote led-schermen - zowel modulaire als mobiele - en laten ze ook op maat maken.





Het idee voor het grootste mobiele scherm ter wereld kwam van Tony. "Op vlak van mobiele schermen is er nog veel verbetering mogelijk, bijvoorbeeld qua uitzicht en qua beeldkwaliteit. We wilden het beste scherm aanbieden, maar om onszelf te introduceren op de markt van mobiele schermen en een eyecatcher te zijn moest het ook het grootste scherm worden. Toen ik over mijn droom vertelde, zei iedereen me dat het niet mogelijk was. Ik ging op zoek naar de beste constructeur en vond die in Jans Creacar in Hoeselt, maar ook daar klonk het eerst dat het onmogelijk was, toch voor een mobiel scherm. Na heel wat overleg en berekeningen kreeg ik later telefoon dat twee ingenieurs ermee bezig waren en dat het toch haalbaar bleek te zijn. Een flink huzarenstukje", aldus Tony.





360 graden draaien

"Fysiek is zo'n groot scherm perfect mogelijk, maar om mee op de baan te gaan, bleek het niet evident", zegt Julie. Het scherm is 144 vierkante meter groot, 16 meter breed en 9 meter hoog. "In die beeldverhouding zeker de grootste", aldus de familie. "Het grootste mobiele scherm tot hiertoe bevindt zich in het Engelse Manchester en meet 120 vierkante meter, maar heeft geen perfecte 16/9 beeldverhouding. De grootste schermen in die beeldverhouding meten maximaal 100 vierkante meter." Het scherm heeft 6.230.016 pixels en benadert de 4K beeldkwaliteit, vier keer zo scherp als full hd. "Dat is heel hoog voor een mobiel scherm. Ook speciaal is de mooie voet - die vaak lelijk oogt."





Het scherm telt 18.690.048 afzonderlijke lampjes, wordt opgesteld in minder dan een uur en kan ook 360 graden draaien. Het grootste scherm ter wereld huren kost bijna 20.000 euro per dag of 25.996 euro voor vier dagen. "Onze eigen investering in het scherm zal oplopen tot meer dan een miljoen euro."





Het scherm is eind deze maand klaar en wordt op 10 april gelanceerd op een vakbeurs in Frankfurt. "De stad Antwerpen zal er deze zomer alle wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal en de finale op uitzenden."