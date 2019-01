Fakkeltocht en mogelijk laatste kerstboomverbranding in Welle Claudia Van den Houte

13 januari 2019

14u06 0 Denderleeuw KSA Welle heeft afgelopen zaterdag de derde fakkeltocht en kerstboomverbranding georganiseerd, mogelijk voor de laatste keer. Er wordt aan een alternatief gedacht.

Het evenement ging van start met een fakkeltocht door de straten van Welle, begeleid door fanfare Sint-Cecilia. Die eindigde in het Broekpark, waar de kerstboomverbranding plaatsvond. Zo’n 120 kerstbomen belandden op de brandstapel. “Het zijn er minder dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat IlvA al kerstbomen was komen ophalen bij de mensen. Ook de opkomst is minder, maar ondanks het slechte weer valt die toch nog goed mee”, vertelt Chris De Raeve van vzw KSA Welle.

Mogelijk was het de laatste kerstboomverbranding in Welle. Voor volgend jaar wordt er uitgekeken naar een alternatief. “We krijgen nog steeds goedkeuring van de gemeente, maar er wordt nagedacht over een alternatief, zoals kerstbomen met wortel herplanten. Daarvoor zouden we dan een plaatsje krijgen in het Broekpark. Kerstbomen zonder wortel zouden versnipperd kunnen worden en zo bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de Finse piste.”

Ook in Ninove was er zaterdagavond een kerstboomverbranding. Het vuur werd aangestoken door prins carnaval Chena, belleman Hans Van Laethem en enkele leden van het nieuwe stadsbestuur, waaronder kersvers schepen Joost Arents (onafhankelijk, ex-N-VA).