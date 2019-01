Fakkeltocht en kerstboomverbranding in Broekpark Claudia Van den Houte

09 januari 2019

14u03 0 Denderleeuw KSA Welle organiseert voor de derde keer een fakkeltocht en kerstboomverbranding op zaterdag 12 januari in het Broekpark in Welle.

De fakkeltocht vertrekt zaterdag om 16 uur aan het jeugdcentrum Pingie in de Hertstraat. Fanfare Sint-Cecilia begeleidt de tocht naar het Broekpark, waar de kerstboomverbranding plaatsvindt (ingang Wildebeekstraat). Onder supervisie van de brandweer wordt in het Broekpark vanaf 17 uur het vuur aangestoken. Om 22 uur worden de vlammen gedoofd. Nieuw dit jaar is dat het spektakel wordt aangevuld met een optreden van Brass4u vanaf 19 uur. Er zijn ook doorlopend eet- en drankstandjes.