Fairtrade Geschenkenbeurs en Cadeaudagen in Den Breughel Claudia Van den Houte

29 november 2018

12u42 0 Denderleeuw De Oxfam Wereldwinkel Denderleeuw-Liedekerke en de andere GROS-leden organiseren een Geschenkenbeurs in zaal Den Breughel in Denderleeuw.

Er is een ruim aanbod aan geschenken van eerlijke kwaliteit: een uitgebreid assortiment aan voedingsproducten en allerlei ambachtelijk en eerlijk gemaakt producten, van sjaaltjes en juwelen, van keramiekwerk en glaswerk tot lederwaren en babyspullen. Ook kunnen bezoekers op de beurs genieten van proevertjes met een kop koffie of een glaasje van de fairtrade-bar. De opbrengsten van de bar gaan ook dit jaar naar het mede-GROS-lid Rode Kruis. Zij besteden deze extra’s om projecten te steunen.

Er is ook muziek. Op vrijdagavond is Fabyan Pastel te gast, op zaterdag Brussels Swing Society en op zondag BissArt. Op 8 en 9 december houdt Ziekenzorg Denderleeuw bovendien zijn jaarlijkse wafelenbak in de foyer én in de zaal.

De Fairtrade cadeaudagen vinden plaats op vrijdag 7 december van 17 tot 21 uur, op zaterdag 8 december van 10 tot 18 uur en op zondag 9 december van 14 tot 18 uur in zaal Den Breughel op het Dorp in Denderleeuw.