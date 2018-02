Extra inrit voor pendelparking achterkant station 22 februari 2018

B-Parking en NMBS hebben een bijkomende toegang aangelegd tot de pendelparking aan de Kouterbaan. Deze extra inrit lost mogelijke files aan de in- en uitrit op en zorgt voor een vlotter en veiliger verkeer op de parking. Deze ingreep was één van de suggesties uit de klantenbevraging en kan dus op de goedkeuring van de pendelaars rekenen. "Oorspronkelijk was slechts één toegang tot de pendelparking voorzien, uitgerust met slagbomen en een badge- en ticketsysteem. De parking biedt plaats aan zo'n 1.000 wagens en wordt ook intensief gebruikt, waardoor er al eens files aan de in- en uitrit ontstonden", vertelt schepen voor Mobiliteit Jan De Nul (CD&V). "Daarom werd snel beslist om een extra inrit te voorzien. Dat ook de treinreizigers dat graag gerealiseerd zagen, is mooi meegenomen. In totaal gaat het om een investering van om en bij de 130.000 euro, waar de gemeente zo'n 51.600 euro aan bijdraagt." "NMBS zorgde voor de aanpassingswerken, zodat een bijkomende toegang voor de linkerzijde van de parking in gebruik kan worden genomen", vult burgemeester Jo Fonck (sp.a) aan. "Er wordt opnieuw met slagbomen en een badge- en ticketsysteem gewerkt." (CVHN)