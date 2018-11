Ex-burgemeester Jan De Dier overvallen in Oostende Claudia Van den Houte

20u59 6 Denderleeuw Voormalig burgemeester Jan De Dier is zondagavond overvallen in de inkomhal van zijn appartement in Oostende. Hij werd op het hoofd geslagen, met een gapende wonde tot gevolg.

Jan De Dier verbleef zondag in Oostende, waar hij een appartement heeft. De feiten gebeuren ‘s avonds, toen hij samen met zijn partner terug naar het appartement keerde. “In de inkomhal is er achter mij nog iemand binnengekomen”, vertelt De Dier. “Ik voelde plots een slag achteraan op mijn hoofd. De klap was zo hard dat ik onmiddellijk op de grond belandde. Het ging allemaal heel snel. De dader was van vreemde origine en droeg donkere kledij. Hij trok de handtas van mijn partner uit haar handen en ging ervandoor. We hebben daarop de politie verwittigd, die ter plaatse is gekomen en een ziekenwagen heeft gebeld. Zo ben ik op spoed terechtgekomen. Daar bleek dat ik een lange snijwonde had op mijn hoofd. Ik veronderstel dat de slag met een scherp voorwerp is gebeurd, waarschijnlijk een mes. Er waren verschillende hechtingen nodig en ik had ook kneuzingen. Maar ik heb nog geluk gehad. Het had veel erger kunnen zijn.”

Het incident liet wel een indruk na. “Omdat het nogal gewelddadig was: ik kreeg onmiddellijk een klap. Het geeft een raar, achterdochtig gevoel. Ik ben ook wel ‘groggy’ geweest van die klap.” Toch was hij maandag alweer aan de slag in zijn dokterspraktijk in de Stationsstraat in Denderleeuw. “Ik heb ziekteverlof gekregen, maar dokters zijn vaak de slechtste patiënten”, lacht De Dier.

Het zit De Dier de laatste tijd niet echt mee. Zo liep hij enkele weken geleden ook al een gebroken voet op. “Enkele dagen voor de verkiezingen was ik ‘s avonds nog gaan flyeren, in een zijstraat van de Parochiestraat. Ik heb me toen verstuikt op een slechte trottoir, waardoor ik mijn voet brak.”

De verkiezingen zelf vielen trouwens ook tegen voor De Dier. De ex-N-VA-burgemeester was met een eigen partij Duurzaam Vlaams Denderleeuw (DVD) naar de kiezer getrokken, maar zijn partij greep naast een zetel in de gemeenteraad. Op Vlaams Belang na, die de grootste partij werd in Denderleeuw, scoorden de rechtse partijen niet goed. “Ik denk dat het een gevolg is van het feit dat bijna alle rechtse stemmen naar Vlaams Belang zijn gegaan”, zegt De Dier. “Ook onze partij draagt daar de gevolgen van.”