Erwin Vanmol toont 2018 in cartoons tijdens expo in ‘t Kasteeltje Claudia Van den Houte

19 februari 2019

18u48 1 Denderleeuw Cartoonist en illustrator Erwin Vanmol (52) stelt naar jaarlijkse traditie zondag een selectie van zijn cartoons van het voorbije jaar tentoon. Na toenmalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vorig jaar, zal deze keer politiek columnist Rik Van Cauwelaert de tentoonstelling inleiden.

Erwin Vanmol studeerde grafische vormgeving aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel en schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Aalst en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent.

Na zijn studies werd hij beroepsmilitair. De afschaffing van de legerdienst en de daaropvolgende inkrimping van de strijdkrachten noopten hem een andere job te zoeken. Hij werd achtereenvolgens restaurator, interieur- en marmerschilder, vergulder van sierlijsten en chocolatier.

Toen Erwin in 2000 een tijdje arbeidsongeschikt was ten gevolge van een ongeval, besliste hij cartoons te gaan tekenen. En hij is blijven tekenen. Zijn werk verscheen al in tal van kranten en tijdschriften. Daarnaast is hij ook een veelgevraagd illustrator voor ondernemingen en tekent hij live cartoons op bedrijfsevenementen en handelsbeurzen.

De cartoonexpo ‘2018 in cartoons’ vindt zondag 24 februari van 10 tot 20 uur plaats in ‘t Kasteeltje in Denderleeuw. Erwin toont werk dat hij maakte voor Doorbraak, ’t Pallieterke, Grondvest en Ons Recht, maar ook reclamecartoons. De toegang is gratis.