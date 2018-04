Erna Scheerlinck richt nieuwe lijst E.R.N.A. op VEILIGHEID EN ECONOMIE ALS BELANGRIJKE PUNTEN OP PARTIJPROGRAMMA CLAUDIA VAN DEN HOUTE

05 april 2018

02u49 0 Denderleeuw Voormalig schepen Erna Scheerlinck komt tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober op met een eigen lokale lijst 'E.R.N.A.', wat staat voor Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief.

Erna Scheerlinck (62) is ruim 30 jaar actief in de Denderleeuwse gemeentepolitiek. Daarmee is ze momenteel het langst actieve gemeenteraadslid in Denderleeuw. Ze startte bij Volksunie en was begin deze legislatuur schepen voor N-VA. Die partij verliet ze om samen met voormalig N-VA-burgemeester Jan De Dier een nieuwe partij te starten, namelijk Duurzaam Vlaams Denderleeuw (DVD). In september 2016 stapte ze ook uit DVD. Het was lang een vraagteken of ze nog zou deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen en zo ja, onder welke partij dat dan zou zijn. Gisteren maakte ze bekend dat ze met haar eigen lokale lijst E.R.N.A. of 'Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief' naar de kiezer trekt. "Ik heb overwogen om te stoppen omdat de huidige politiek die in Denderleeuw wordt gevoerd mijn ding niet meer is, maar mensen uit mijn omgeving motiveerden me om toch verder te gaan", vertelt Scheerlinkck. "In die 30 jaar heb ik veel meegemaakt. Vooral de onbestuurbaarheid heeft veel teweeggebracht. Het vertrouwen van de burger in de politiek is zoek. Ik wil de Denderleeuwenaars weer vertrouwen doen krijgen in de politiek. Denderleeuw en haar inwoners verdienen beter dan wat ze de voorbije jaren gekregen hebben. De manier waarop er aan politiek werd gedaan, is niet de correcte manier. Ik wil daar een verschil in maken en wil het gezicht zijn van een integere, correcte en open manier van aan politiek te doen. Beledigingen zoals 'zwarte fascisten' of Jan De Dier die op de gemeenteraad zegt dat hij Jan De Nul niet hoger inschat dan zijn naam: dat is niet de manier. Mijn droom is een gemeentebestuur dat op een transparante, correcte manier werkt en zich inzet voor het algemeen belang in plaats van het persoonlijk belang."





Scheerlinck moet daarvoor wel eerst genoeg mensen verzamelen om met een volwaardige lijst naar de kiezer te trekken. "Ik heb al een aantal mensen verzameld en hoop dat nog meer mensen willen meewerken aan de correcte, integere en eerlijke manier van politiek voeren die ik vooropstel." Ze werkt ook al aan een partijprogramma. "Ik heb als Vlaams-nationalist altijd mijn idealen bewaard. De Vlaamse identiteit van Denderleeuw beschermen en bewaren, zal ik altijd blijven doen. Ook veiligheid en de lokale economie een boost geven, zijn belangrijke thema's." De nieuwe lijst van Scheerlinck is al de negende partij in Denderleeuw waarop de inwoners zullen kunnen stemmen, waardoor Denderleeuw een politiek lappendeken wordt. "Die versnippering komt er door de ontevredenheid bij de burger en politiekers, die hun partij verlaten. Ik neem een risico, maar iemand moet het doen. Ik heb nog een opdracht te vervullen."