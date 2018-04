Erna Scheerlinck richt eigen lijst E.R.N.A. op CLAUDIA VAN DEN HOUTE

04 april 2018

15u01 3

Voormalig schepen Erna Scheerlinck komt tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober op met een eigen lokale lijst 'E.R.N.A.', wat staat voor Eerlijk, Rechtvaardig en Nodig Alternatief. Scheerlinck is ruim 30 jaar actief in de Denderleeuwse gemeentepolitiek. Ze startte bij Volksunie en was begin deze legislatuur schepen voor N-VA. Die partij verliet ze om samen met voormalig N-VA-burgemeester Jan De Dier een nieuwe partij te starten, namelijk Duurzaam Vlaams Denderleeuw (DVD). In september 2016 stapte ze ook uit die partij. De kans is groot dat Denderleeuw een politiek lappendeken wordt na 14 oktober. De inwoners kunnen momenteel op negen partijen stemmen.