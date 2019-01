Eigenaars juwelierszaak plaatsen oproep op sociale media om gestolen ring terug te vinden Koen Baten

25 januari 2019

14u17 3 Denderleeuw Bij juwelierszaak De Braekeleer in de Landuitstraat in Denderleeuw werd afgelopen week een trouwring gestolen ter waarde van 475 euro. De dader kwam dinsdag binnen om enkele ringen te bekijken. De jongeman verliet nadien de zaak en toen bleek er nog niets aan de hand. Nadat de jongeman vertrok merkte ze op dat er een ring was verdwenen.

De camerabeelden in de zaak werden bekeken. Het gaat om een man tussen de 25 en de 35 jaar oud. Hij was ongeveer 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Hij sprak vloeiend Nederlands. De eigenaars plaatsten op hun Facebookpagina een oproep om de ring terug te vinden.

“Het leek er niet op alsof de man met een ring aan de haal ging gaan. De beelden wil ik niet verspreiden, maar ik plaatste wel een oproep in de hoop dat de dader misschien berouw krijgt en de ring kan terugbrengen. Dit mag anoniem ook gebeuren", zegt Dora De Braekeleer. De politie is ook op de hoogte van de zaak. Momenteel is de ring nog niet terecht.