Eerste werken nieuwbouw IKSO starten volgende week Claudia Van den Houte

18 januari 2019

18u56 0 Denderleeuw De werken voor een nieuw sanitair blok voor IKSO, de eerste fase van het nieuwbouwproject, zullen volgende week van start gaan. IKSO ontvangt daarvoor een bijkomende subsidie van 60.834,99 euro.

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits kondigde vandaag, vrijdag, de toekenning aan van bijna 18 miljoen euro voor 85 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaamse scholen. In Denderleeuw ontvangt het Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs (IKSO) een subsidie van 60.834,99 euro en de vrije basisschool KCD een subsidie van 84.554,94 euro.

“Het gaat om een extra subsidie die ons werd toegekend voor ons sanitair blok, bovenop de eerste subsidie die minister Crevits eerder al aankondigde”, zegt Nico Van den Borre, directeur van IKSO. “Het sanitaire blok is de eerste fase van ons groot nieuwbouwproject in de Nieuwstraat en zal zich op de benedenverdieping bevinden van de nieuwbouw. Op de eerste verdieping komen er nieuwe klaslokalen. De werken voor het sanitaire blok starten volgende week en zullen maximaal zes maanden duren. Het huidige sanitaire blok wordt volledig afgebroken. In tussentijd worden er tijdelijke containers geplaatst met voorlopig toiletten.”

In fase twee worden er twaalf nieuwe klassen gebouwd, met 900.000 euro subsidie die eerder al werd toegekend en 800.000 euro die IKSO zelf investeert.