Eerste laadpaal voor elektrische wagens 23 januari 2018

02u46 0 Denderleeuw De gemeente heeft samen met netbeheerders Eandis en Infrax de eerste publieke laadpaal voor elektrische auto's in gebruik genomen aan sportzaal A. Ottoy op het Walleken.

"Het is de eerste van in totaal vier laadpalen die in Denderleeuw zullen komen", vertellen schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V) en burgemeester Jo Fonck (sp.a).





Paal volgt wagen

"Nog dit jaar komt er een tweede laadpaal in de Moreelstraat en tegen 2020 worden er nog twee publieke laadpalen geplaatst. Het staat nog niet vast waar die zullen komen, maar in het algemeen worden de laadpalen geplaatst aan sporthallen, in parkings, aan winkels,... Dat zijn plekken waar je je wagen voor enkele uren achterlaat en het dus de moeite waard is om je auto op te laden. Bijkomend kunnen nog tot eind 2020 in Vlaanderen ook laadpunten geplaatst worden volgens het concept 'paal volgt wagen'. Dit houdt in dat burgers die geen privé-oplaadpunt kunnen plaatsen en waar geen publieke laadinfrastructuur is, kosteloos een bijkomende publieke laadpaal in hun woonomgeving kunnen aanvragen via de website van Eandis en Infrax." (CVHN)