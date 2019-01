Eerste groene schepen in Denderleeuw, waar Vlaams Belang grootste partij is Claudia Van den Houte

21 januari 2019

13u54 0 Denderleeuw Andy Depetter (34) is de eerste schepen voor Groen in Denderleeuw. Zijn partij, die voor het eerst opkwam in de gemeente, haalde onmiddellijk twee zetels. Toch zijn de gevoelens gemengd, want aan de andere uiterste kant van het politieke spectrum werd Vlaams Belang met negen zetels de grootste partij in Denderleeuw.

“We waren enorm blij dat we met Groen onmiddellijk twee zetels hebben kunnen behalen”, steekt Depetter van wal. “We hadden enorm veel lijststemmen, wat betekent dat veel mensen voor ons project kozen. Mee kunnen besturen is de kers op de taart, want alleen dan kun je iets veranderen.” Hij bekent dat het zeer goede resultaat van Vlaams Belang een domper op de vreugde was. “Dat was schrikken. Ik had wel verwacht dat de partij erop vooruit zou gaan, maar niet zoveel. Je voelde wel iets bij de mensen. Vlaams Belang is in haar opzet geslaagd om het onveiligheidsgevoel bij de mensen te vergroten. Ik zeg niet dat er geen criminaliteit is in Denderleeuw, maar de dingen worden uitvergroot.”

Het nieuwe gemeentebestuur, waar Depetter dus deel van uitmaakt, moet aan de slag met die resultaten. Het zegt rekening te zullen houden met het signaal van de kiezer. Ook Depetter, onder meer schepen van Integratie, is van plan om het onveiligheidsgevoel bij de inwoners aan te pakken. “Dat wil ik doen door te praten met de mensen en hen te laten zien dat er veel goede dingen zijn in Denderleeuw. We willen mensen samenbrengen, zodat ze elkaar leren kennen. Het zal een werk van lange adem zijn. Op het buurtfeest in de wijk Hemelrijk waren er bijvoorbeeld alleen blanke mensen te zien. Daarom zullen we een opbouwwerker de straat opsturen om bijvoorbeeld mensen te gaan uitnodigen. Het komt niet vanzelf. Mensen van Afrikaanse origine hebben meer een face-to-face-cultuur. Kaartjes in de brievenbus steken werkt niet bij hen. Het zal inspanning vragen om mensen bij elkaar te brengen, maar op die manier zien ze dat we allemaal hetzelfde zijn. En dat iedereen gelijk is en hetzelfde krijgt. Iedereen heeft dezelfde rechten, maar ook plichten.”

“Er komt een integratiecoördinator die alle initiatieven die er nu al zijn op vlak van integratie zal coördineren. Er zijn nu al veel goede dingen, die los van en naast elkaar worden georganiseerd, zoals Babbelonië, Tastoe, Buurtcomputer en alles wat in ontmoetingshuis De Palaver gebeurt. Het is de bedoeling om daar een duidelijker beeld over te creëren en ervoor te zorgen dat er meer initiatieven worden georganiseerd door de buurt zelf, met medewerking van de gemeente. Gemeenschapswachten en wijkagenten zullen ook meer op straat aanwezig zijn. Ook kleine dingen, bijvoorbeeld volle vuilbakken in het straatbeeld vermijden, kan veel doen aan het gevoel van de mensen. Verder willen we ook meer inzetten op taallessen. Zo willen we meer taallessen in onze eigen gemeente laten plaatsvinden. Nu moeten de mensen daarvoor vaak naar Aalst afzakken. Zo’n taallessen kun je bijvoorbeeld perfect in scholen laten gebeuren. Die staan leeg op woensdagnamiddag en in vakanties. Scholen kunnen ook een rol spelen in het verenigen van mensen, bijvoorbeeld door sportactiviteiten.”

Depetter is zelf directeur van een lagere school voor buitengewoon onderwijs in Lennik. “Er werd een planning opgemaakt en er werden afspraken gemaakt met het schoolbestuur, zodat dat ik mijn job goed kan combineren met mijn functie als schepen. Ik ben altijd al heel sociaal geweest. Al sinds mijn jeugd doe ik vrijwilligerswerk. Zo heb ik nog taallessen aan kinderen gegeven. Ik ben nog vrijwilliger geweest ben Jongleren en zet me nog altijd in voor vzw De (Ge)Buren.” Die vzw doet voedselbedelingen en helpt nieuwkomers bij hun integratie.

Naast schepen van Integratie is Depetter ook bevoegd voor Klimaat & Duurzaamheid en Organisatie & Kwaliteit. “Voor die laatste bevoegdheid komt mijn ervaring als schooldirecteur goed van pas. Ik ben met die functie in september begonnen en er moest heel wat worden rechtgetrokken. In het kader van een nieuw administratief centrum voor onze gemeente, moeten we bekijken hoe we alles zullen organiseren. Zo willen we meer digitaliseren. Het is niet logisch dat je voor alles naar het gemeentehuis moet komen.”

“Ik ben ook blij dat er voor het eerst een schepen expliciet bevoegd is voor klimaat. Zo kunnen er ook middelen worden voorzien. Ons bestuursakkoord is echt zeer evenwichtig, niet links of niet rechts. Jammer dat het op voorhand al werd afgeschoten. Ik hoop dat de mensen ons toch minstens de kans geven om ons te bewijzen.”