Duurzaamheidsbeurs in 't Kasteeltje 26 mei 2018

Het Kasteeltje en de omliggende parktuin wordt op zondag 27 mei omgevormd tot een beursvloer waar duurzame producten en diensten worden aangeprezen. Alle activiteiten staan in het teken van duurzaam leven. Zo kan je er deelnemen aan een Fair Trade picknick, zijn er infostands, is er een alternatieve Weggeefmarkt, een planten- en zadenruilbeurs en kan je je spullen laten herstellen op het Repair Café. "Voor de kinderen hebben we ook heel wat leuke workshops in petto", vertelt Sofie Renders (CD&V), schepen voor Jeugd, Milieu en Duurzaamheid. "Kinderen kunnen hun eigen lekkere smoothie trappen op een shakefiets, muziek maken met dagdagelijkse voorwerpen, hun eigen robot bouwen uit recupmateriaal of een insectenhuisje bouwen. Het Bissart Ensemble verzorgt doorlopend muziek", zegt schepen Yves De Smet (sp.a). (CVHN)