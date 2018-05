Duivelsgekte barst nu al los in Papestraat BEWONERS HANGEN VOLOP VLAGGEN IN BELGISCHE DRIEKLEUR CLAUDIA VAN DEN HOUTE

01 juni 2018

02u56 0 Denderleeuw Nog exact 17 dagen tot ons nationale elftal aantreedt op het WK Voetbal in Rusland, maar in de Papestraat is de Rode Duivelsgekte nu al losgebarsten. De straat kleurt al volop zwart, geel en rood dankzij de talrijke tricolore vlaggen aan de gevels.

Het Wereldkampioenschap voetbal start officieel pas op donderdag 14 juni, maar de bewoners van de Papestraat kunnen zich nu al niet meer in bedwang houden. Wie de straat inrijdt, wordt verwelkomd door vele tricolore vlaggen. "We hadden dit twee jaar geleden al eens gedaan, tijdens het Europees Kampioenschap", vertelt Tijl De Bock. "Ik ben een Anderlechtsupporter, maar als die wedstrijden stilliggen, supporter ik voor de Rode Duivels. Onze straat telt veel voetbalsupporters, maar het feit dat we nu allemaal voor dezelfde ploeg supporteren, maakt het zo leuk. Het is een reden om samen te komen met de buren en gezellig iets te eten en te drinken." De Bock was de eerste om tricolore vlaggen op te hangen. "Ik ben gisteren (eergisteren, red.) begonnen met 180 meter vlaggen te laten wapperen. Mijn buren zijn me meteen gevolgd", aldus De Bock.





Hechte buurt

"We zijn een straat die erg aan elkaar hangt", vertelt Vanessa Cools. "De wedstrijden van de Rode Duivels ga ik in zaal Den Breughel op groot scherm bekijken en na de wedstrijden komen we samen met de buurtbewoners om erover te praten en samen iets te drinken. We zijn een levende buurt."





"Een halloweenwandeling in de herfst, burenbarbecues in de zomer. Zulke activiteiten brengen onze buurt samen", beaamt bewoner Patrick Maesschalck, die door de rest van de straat 'de burgemeester' wordt genoemd, omdat hij toeziet op de straat en iedereen helpt. Het is alvast zeker dat ook het Wereldkampioenschap een groot feest wordt in de Papestraat. "Het is nog een extra reden om met je buren samen te zitten", vervolgt Cools.





Ook Veronique Leuntjens is een Rode Duivelsfan. "Ik ben opgegroeid met voetbal", vertelt ze. "Mijn ouders zijn ook altijd grote voetbalfans geweest, en dan ga je daar automatisch in mee. Ik was echt boos toen bekend werd dat Radja Nainggolan niet mee mocht naar Rusland." Toch zal ze geen wedstrijd van onze nationale ploeg missen. "Je bent fier op zo'n ploeg. De straat versieren met vlaggen geeft een extra boost."





Wedstrijd

De gemeente houdt een wedstrijd voor de best versierde gevel tijdens het WK. Meedoen kan door een foto van je gevel in een privébericht naar de Facebookpagina 'Duivels Denderleeuw' te sturen. Die wordt dan online geplaatst. Wie op het einde van het WK de meeste likes heeft verzameld, wint een Denderleeuwbon.