Drie personen redden vermiste hond uit water 02u45 0

Langs het jaagpad in Denderleeuw zijn gisterenmiddag rond 15.00 uur twee personen het water ingesprongen om een hond te redden die in het water was terechtgekomen. Het ging om een man en een vrouw van 21 en een andere man van 26 jaar oud. De vrouw bleef aan de oever wachten. De hond was gisteren weggelopen op de Brusselsesteenweg in Denderleeuw uit een wagen die in panne stond. Toen de twee mannen in het water waren gesprongen, zwommen ze met het dier naar de overkant van de Dender, maar daar zaten ze vast op de oever en konden ze niet meer weg. De vrouw had intussen de hond al aangenomen. De brandweer werd daarna opgeroepen om de twee mannen uit hun benarde situatie te helpen en hen veilig naar de overkant te brengen. Er raakte niemand gewond. (KBD)