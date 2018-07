Drie joggings in drie weken? Extra prijs! Claudia Van den Houte

25 juli 2018

13u43 0

Wie vanaf vrijdag deelneemt aan drie loopwedstrijden in Groot-Denderleeuw, wint een extra prijs.

Dit jaar zijn er drie joggings op amper drie weken tijd: de SNA Jogging in Welle op vrijdag 27 juli, de Tovenaarsloop in Iddergem op zondag 5 augustus en de Stratenloop in Denderleeuw op vrijdag 10 augustus. "Dit is het eerste jaar dat de drie lopen zo mooi op elkaar volgen, met ongeveer elke week een loopwedstrijd gedurende drie weken. Daarom besloten we een extra prijs in het leven te roepen", vertellen Kim Barbé van Maspoe en Joeri Becqué van De Tovenaars, twee van de organisatoren. "Wie aan alle drie de loopwedstrijden deelneemt, ontvangt een leuk cadeautje. Bovendien maakt één van de deelnemers ook nog kans op een fiets, geschonken door 2-wielers Becqué. Je hoeft tijdens de drie lopen niet de snelste te zijn, gewoon deelnemen volstaat. De winnaar wordt bepaald door lottrekking." De SNA Jogging in Welle start vrijdag om 19 uur voor de kinderen (500 of 800 m) en om 19.30 uur voor volwassenen (3,5 km, 7 km of 10,5 km). Er is ook een wandeltocht van 3,5 km. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 17.30 uur in de Vrije Basisschool Welle in de Kerkstraat. Meer informatie over de andere loopwedstrijden via www.valckenierrunningtour.be.