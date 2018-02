Dieven stelen beamers bij Stam X 05 februari 2018

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in de lokalen van jeugdhuis en scoutsvereniging stam X in de Sint Amandstraat in Denderleeuw. De daders gingen er aan de haal met onder meer beamers, een boomblaster en een volledige geluidsinstallatie. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van Stam X. Hoeveel schade er aan de gebouwen is aangebracht, is niet duidelijk. De vereniging zal alleszins nieuw materiaal moeten aankopen en de deuren herstellen die vernield werden. Een grote financiële kost terwijl de vereniging al een hele tijd probeert te sparen voor een nieuwbouw. Het bestuur was niet bereikbaar om meer informatie te geven over de inbraak. In het verleden werd er ook al meermaals ingebroken in de lokalen. Wie getuige was van de inbraak of iets verdacht heeft opgemerkt tussen half een 's nachts en 9.30 uur 's ochtends , kan altijd contact opnemen met de vereniging of met de politie van Denderleeuw/Haaltert. (KBD)