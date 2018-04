Dief op heterdaad betrapt 05 april 2018

02u58 0

Een 29-jarige man van Georgische nationaliteit werd gisteren op heterdaad betrapt bij een diefstal. De man wilde vijf flessen sterke drank buitmaken in de Delhaize van Denderleeuw. De verdachte was woonachtig in Wallonië. Hij werd voorgeleid door het parket en zal zich op 30 mei al moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.





(KBD)