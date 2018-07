Detailhandelsplan voor Denderleeuwse middenstand Claudia Van den Houte

23 juli 2018

19u59 0

Het gemeentebestuur gaat een detailhandelsplan laten opmaken voor de middenstand in Denderleeuw. “Onder impuls van het gemeentebestuur werd aan Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo, SOLVA en de provincie Oost-Vlaanderen groen licht gegeven voor de opmaak van een detailhandelsplan voor Denderleeuw. Samen met de Raad Lokale Economie, Unizo, de ondernemers en alle handelaars uit Denderleeuw willen we met dit traject tot een integraal detailhandelsplan komen. Zo’n plan kan de leidraad vormen voor toekomstige beleidsbeslissingen rond een goed functionerende lokale detailhandel en sluit daarom ook perfect aan bij het masterplan voor het Centrum en de Stationsomgeving”, aldus schepen voor Lokale Economie Alberic Sergooris (CD&V). Half september zal er een infovergadering worden georganiseerd voor alle handelaars en ondernemers over hoe het detailhandelsplan zal worden aangepakt.