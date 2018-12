Denderleeuwse secundaire scholen krijgen 1,58 miljoen euro middelen van minister Crevits Claudia Van den Houte

04 december 2018

17u53 0 Denderleeuw De twee secundaire scholen in Denderleeuw, het IKSO en het Atheneum, krijgen 1.581.000 euro van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om toekomstige capaciteitsproblemen op te vangen.

Minister Crevits investeert de komende drie jaar ongeveer 150 miljoen euro om extra plaatsen te creëren in de klas, vooral in het secundair onderwijs, in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De selectie van scholen is gebaseerd op een nieuwe wetenschappelijke studie van de VUB en KUL die de noden tot 2024-2025 in het onderwijs in kaart heeft gebracht”, vertelt schepen van Onderwijs Jürgen Ruysseveldt (sp.a). “De steden en de gemeenten waarvan uit de studie blijkt dat ze de grootste tekorten hebben, krijgen extra middelen. In Denderleeuw zullen er de komende jaren tussen 250 en 500 plaatsen te weinig zijn als er geen extra capaciteit wordt bij gecreëerd.”

De scholen zijn tevreden met de toekenning van de middelen. “Momenteel kunnen we ons behelpen met de lokalen die we hebben, maar wat er in de toekomst nog bij komt, kunnen we niet meer opvangen. Sommige studierichtingen hebben we nu al volzet moeten verklaren. We werken nu samen met de gemeente om op de hele korte termijn van drie jaar meer plaatsen te creëren”, zegt Tina Van der Stock, directeur van het GO! Atheneum Denderleeuw.

Het Atheneum en het IKSO krijgen tot 15 januari 2019 de tijd om bouwprojecten voor te stellen om de capaciteitsproblemen in de scholen op te vangen. “De keuze van de projecten zal gebeuren via een lokale taskforce waarin ook beide scholen zijn vertegenwoordigd”, aldus Ruysseveldt. “De rol van de gemeente is om deze lokale taskforce voor te zitten, de coördinatie van het in te dienen dossier te verzorgen en ook de communicatie met het Departement Onderwijs te voeren. De voorgelegde projecten zullen nadien door het Departement Onderwijs onderzocht worden op volledigheid en correctheid. Vervolgens zal minister Hilde Crevits een voorstel van concrete selectie van capaciteitsprojecten aan de Vlaamse regering voorleggen die voor 15 april 2019 finaal zal beslissen.”

Het basisonderwijs in Denderleeuw kreeg in 2013 al twee miljoen euro middelen, waarmee de nieuwbouwprojecten van de Gemeentelijke Basisschool in Iddergem, KCD ,’t Landuiterken en Basisschool Atheneum Denderleeuw werden gerealiseerd. “De tekorten werden hierdoor grotendeels weggewerkt”, zegt schepen voor Jeugd Sofie Renders (CD&V).