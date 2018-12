Denderleeuw: iedereen in kerststemming aan jeugdhuis Stam X Claudia Van den Houte

08 december 2018

Waar?

Jeugdhuis Stam X, Sint-Amandstraat 23 in Denderleeuw

Wanneer?

Zaterdag 8 december, van 14 uur tot middernacht

Prijs jenever en glühwein?

Voor een jenever betaal je 2 euro, voor een glühwein 2,5 euro

Waarom naar daar?

"We hebben 28 kraampjes met een heel divers aanbod", aldus organisatoren Dries Bronselaer, Joris Roels, Arne Van Mulders, Brecht Breynaert en Thomas Buyse. "Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat we de gezelligste zijn", zegt Joris. "De lokale (jeugd)verenigingen blijven vaste klanten, maar we zijn blij dat lokale handelaars en hobbyisten uit de streek de weg naar onze kerstmarkt vinden. Zo nemen zowel hippe webshops zoals Wodan Clothing (hippe T-shirts met handgetekende prints op klimaatneutraal textiel) en Zak (handbedrukte tote bags) deel. Maar even goed zijn er standjes voor het goede doel."

Deze vijfde editie is ook meteen de laatste editie in de Sint-Amandstraat. Volgende zomer verhuist het jeugdhuis naar een nieuwbouw aan het Walleken. "Daar kan onze kerstmarkt hopelijk blijven groeien." (CVHN)