Den Breughel zendt Rode Duivels-matchen uit op groot scherm 26 mei 2018

02u54 0 Denderleeuw De gemeente en de Vriendenkring Brandweerpost Denderleeuw werken opnieuw samen om de wedstrijden van de Rode Duivels live op groot scherm uit te zenden. Zaal Den Breughel wordt ingericht als WK-arena.

Zowel in de foyer als in de grote zaal zullen de supporters de WK-matchen op groot scherm kunnen volgen. "Onze Vriendenkring en het gemeentebestuur hebben de handen in elkaar geslagen om de kwalificatie en eventuele knock-outfase op groot scherm uit te zenden in Den Breughel op het Dorp", zegt Henk Van Roy van de Vriendenkring Brandweerpost Denderleeuw. "Dit gebeurde ook al tijdens het EK en dat was een groot succes. Wij begrijpen dat mensen liever samen zijn op zo'n momenten. Het is geweldig om de sfeer op te snuiven terwijl je kan genieten van onze Rode Duivels op groot scherm. Binnenkort starten we een promocampagne met spandoeken, affiches en flyers. Ook op onze Facebookpagina Duivels Denderleeuw zal je al onze foto's en nieuwtjes kunnen bekijken", aldus Van Roy.





De Koninklijke Harmonie De Dendergalm zal telkens voor de aftrap van de wedstrijd de Brabançonne spelen. "Er zijn drank- en eetmogelijkheden. Iedereen is welkom op de wedstrijddagen om voor onvergetelijke momenten te zorgen met een uitstekende ambiance. De toegang is telkens gratis en de deuren openen een uur voor de wedstrijd", aldus schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V) en schepen van Sport Yves De Smet (sp.a/LvB). België start het WK in Rusland op maandag 18 juni met een wedstrijd tegen Panama. (CVHN)