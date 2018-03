Deelnemers IKSO/KCD-run lopen voor goed doel 27 maart 2018

Bijna 300 volwassenen en kinderen hebben deelgenomen aan de IKSO/KCD-run door de straten van Denderleeuw. Aan de wedstrijd voor de -12-jarigen namen 123 kinderen mee. De wedstrijd voor de +12-jarigen telde 170 deelnemers. De kabouterloop voor kleuters werd gewonnen door de vijfjarige Felix De Leu (rechts op de foto, samen met klasgenootjes Marie en Ward). De opbrengst gaat naar de Shaheed Herman Rasschaert Vrienden. De vereniging zet zich in voor onderwijs, waterwinning, zelfredzaamheid en gezondheidszorg in verschillende dorpen in India. "We steunen als IKSO om de twee jaar een ander project, meestal met een link naar de school", zegt Lucia De Backer van IKSO.





(CVHN)