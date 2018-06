De Palaver moet inwoners verbinden NIEUW ONTMOETINGSHUIS IN VOORMALIGE KERK OFFICIEEL GEOPEND CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 juni 2018

02u33 1 Denderleeuw Het nieuwe ontmoetingshuis 'De Palaver' is officieel geopend. De voormalige parochiezaal van de kerk van Hemelrijk is helemaal gerenoveerd. Met onder meer een ontmoetingscafé, jeugdlokaal, speelhoekje, ruilwinkel en kantoorruimte moet De Palaver inwoners met elkaar verbinden.

De gemeente kocht de voormalige kerk in de wijk Hemelrijk eind 2016 aan om er een ontmoetingshuis van te maken. Nu de benedenverdieping volledig werd gerenoveerd en heringericht, kon 'De Palaver' officieel worden geopend.





"Er is een ontmoetingsplaats met bar, een uitgeruste keuken, een jeugdlokaal, een speelhoekje, een ruilwinkel en kantoorruimte", vertelt schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V). "In het ontmoetingscafé kunnen mensen samenkomen om te kaarten of voor het gezelschap en in het jeugdlokaal kunnen jeugdverenigingen bijvoorbeeld een spelnamiddag houden."





Ruilwinkel

Het ontmoetingscafé is elke dinsdag en donderdag open van 14 uur tot 18 uur. "Op woensdag vindt 'Samenspel' plaats. Dat is een initiatief gericht op gezinnen met jonge kinderen waarbij ouders samen met hun kinderen spelen, we specifieke thema's bespreken of infosessies houden", vertelt Bjorn Meyers, opbouwwerker van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.





"Op woensdag en vrijdag is de grote ruilwinkel open. De kleine ruilwinkel, met kledij voor kinderen tot drie jaar, blijft in het Huis van het Kind gevestigd. In de ruilwinkel in De Palaver kunnen kledingstukken en speelgoed worden geruild voor kinderen van drie tot twaalf jaar." Op woensdagnamiddag is er 'Rap op Stap', dat naar De Palaver verhuist. Een Rap op Stap-kantoor helpt mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap of activiteit. "Het ontmoetingshuis zal ook opengesteld worden voor inwoners die iets willen organiseren. Wijkfeesten, informatiesessies, kookworkshops, taallessen en huiswerkbegeleiding kunnen zeker", aldus Meyers.





Volzet

Het ontmoetingshuis draait al goed. "De zaal is soms al volzet en ook Samenspel loopt vlot. Heel wat mensen willen de zaal gebruiken, maar we kijken erop toe dat vooral de meest kwetsbare inwoners hun weg naar hier vinden."





Alle activiteiten vinden voorlopig plaats op de benedenverdieping, de vroegere parochiezaal. Voor de bovenverdieping staan de plannen nog niet vast. "Persoonlijk behoud ik de zaal liefst als een open ruimte, een polyvalente zaal voor grotere evenementen zoals concerten en toneelstukken die ons verenigingsleven een boost kunnen geven", zegt schepen Alberic Sergooris. Hij verwees op de opening naar pastoor Merckx, de oprichter van de kerk. "Het was in zijn tijd al een ontmoetingsplek. Hij zou fier zijn, mocht hij zien wat we hier allemaal verwezenlijkt hebben. Bjorn, we hopen dat jij zijn werk verderzet", aldus Sergooris. "De Palaver moet een aangename en gezellige plek worden waar alle inwoners terechtkunnen. Het doel is om inwoners met elkaar te verbinden", besluit schepen van Sociale Zaken Lieven Vernaillen (sp.a).