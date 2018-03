De Nul vrijuit in zonnepanelenkwestie ONVOLDOENDE BEWIJZEN VOOR BELANGENVERMENGING CLAUDIA VAN DEN HOUTE

30 maart 2018

03u09 0 Denderleeuw Schepen Jan De Nul (CD&V) gaat vrijuit in het zonnepanelendossier. Er zijn onvoldoende bewijzen voor belangenvermening. Het dossier speelde een belangrijke rol in de breuk tussen voormalige coalitiepartners CD&V en N-VA en de onbestuurbaarheid.

Het dossier ging over zonnepanelen die de gemeente op verschillende gemeentelijke gebouwen had laten plaatsen in 2009-2010. De plaatsing van de zonnepanelen zou gebeurd zijn door een firma waarvan de echtgenote van Jan De Nul aandeelhouder zou geweest zijn, wat zou neerkomen op belangenvermenging. "De gemeente heeft een contract afgesloten met Sun Invest, maar nooit met Sun Invest TechniCal", zegt De Nul daarover. "In de periode dat mijn vrouw aandeelhouder was, is er nooit een contractuele band geweest met de gemeente."





Alles begon met een anonieme e-mail in oktober 2013 waarin De Nul werd beschuldigd van belangenvermenging. Volgens De Nul diende gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) op basis van die mail klacht in bij de gouverneur, maar Slagmulder zelf ontkent dat. "Ik heb de gouverneur alleen de vraag gesteld of er sprake was van een schending van het gemeentedecreet", zegt Slagmulder. Volgens De Nul pleitte een zeven maanden durend administratief onderzoek door de toezichtsdiensten van de gouverneur hem al vrij in mei 2014 omdat er onvoldoende elementen waren om hem te kunnen beschuldigen van belangenvermenging. "Toenmalig N-VA-burgemeester Jan De Dier (nu DVD) nam hier echter geen voldoening mee en verzocht de gouverneur het dossier over te maken aan het parket-generaal, zodat het dossier aan een gerechtelijk onderzoek kon worden onderworpen", aldus De Nul. "Zowel Slagmulder als De Dier hebben deze briefwisseling van de gouverneur ontvangen, maar verontschuldigingen heb ik nooit ontvangen."





De Nul kreeg het ook nadien nog hard te verduren. Zo stelde Slagmulder een motie van wantrouwen voor tegen hem, werden zijn bevoegdheden als schepen ontnomen en werd hij zelfs uit zijn bureel op het gemeentehuis gezet. Na een bijna vier jaar durend gerechtelijk onderzoek is het dossier eindelijk afgerond. Er blijken onvoldoende bewijzen te zijn waardoor het zonder gevolg werd geklasseerd.





"Toen ik het schrijven ontving, was dat voor mij een zwaar emotioneel moment. Ik voel een enorme blijdschap dat dit eindelijk acher de rug is, maar ook een enorme verbittering over wat mij en mijn gezin ten onrechte werd aangedaan. Een officiële inbeschuldigingstelling is er nooit geweest. Het is duidelijk dat mijn politieke tegenstanders me kapot wilden maken", aldus De Nul. Jan De Dier ontkent dat. "De gouverneur had me in een vertrouwelijk schrijven gemeld dat er mogelijk strafrechtelijke feiten waren. Ik heb hem gezegd dat hij de plicht had om dat over te maken voor gerechtelijk onderzoek."