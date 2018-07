De Dier met 26 politieke nieuwkomers naar kiezer 13 juli 2018

02u47 0 Denderleeuw Voormalig burgemeester Jan De Dier heeft de kandidatenlijst voor zijn partij Duurzaam Vlaams Denderleeuw (DVD) voorgesteld waarmee hij op 14 oktober voor het eerst naar de kiezer trekt.

"Behalve ikzelf zijn alle andere kandidaten nieuw in de politiek", aldus De Dier. Na De Dier, die de lijst trekt, volgen Rita Van Nuffel en Jacques Van Der Taelen. De laatste is medeorganisator van kermis Leeuwbrug en was actief bij carnavalsgroep D'ou Bokken. Plaats vier en vijf worden ingenomen door Bruno Bruyere en Bernadette De Bruyn - die als vrijwilliger actief is bij Tastoe, ruilwinkel De Wissel en de Buurtcomputer. Imran Syed is afkomstig uit Pakistan, maar is in Vlaanderen geboren. Philippe Tavernier is actief in vzw Bij de Rie van op de Kat. Kurt Allard was vroeger jeugdtrainer van Standaard Denderleeuw en ook Johan Dormaels is actief bij die voetbalclub. Als beroep is hij militair in het militair hospitaal van Nederoverheembeek. Ibrahim Korieh is geboren in Syrië, maar woont al elf jaar in Denderleeuw. Jan Van Droogenbroeck klaagde vorige maand nog het vele zwerfvuil in de Wellemeersen aan. DVD wil vooral inzetten op een veiligere stationsbuurt met een volwaardig politiecommissariaat in het Samtexgebouw en op het bewaren van het Vlaamse karkater van de gemeente, door onder meer taalkampen in het Nederlands, de naleving van het Vlaams Manifest en een uitbreiding van de integratiedienst. De partij wil ook een cultuurhuis in elke deelgemeente, een KMO-zone, een herwaardering van de winkelstraten en een masterplan openbare werken.





(CVHN)