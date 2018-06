Dakbrand verwoest woning 11 juni 2018

In de Schoolstraat in Denderleeuw is een woning grotendeels verwoest nadat er brand uitbrak onder het dak. Het vuur ontstond zaterdagochtend rond 08.30 uur. De bewoners waren op dat moment nog aan het slapen en werden plots gewekt door buurtbewoners die de hevige rookontwikkeling opmerkten. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak en was de woning verloren. Het gezin van vijf kon gelukkig tijdig ontkomen. Heel even dreigde de brand over te slaan op de naburige woning, maar dit kon de brandweer nipt voorkomen. Niemand raakte gewond, maar het gezin werd wel opgevangen in een woning van het OCMW. "Wij zijn echt alles kwijtgeraakt, het is verschrikkelijk, we weten zelf niet wat er gebeurd is", aldus de vader. (KBD)