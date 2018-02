Dader diefstal met geweld gevat 01 februari 2018

Op de parking van het gemeentehuis in de Bouchtstraat in Denderleeuw vond maandagavond een diefstal met geweld plaats. Een vrouw wilde rond 18.00 uur vertrekken met haar voertuig toen een onbekende man plots op haar afstapte. Hij nam plaats in het voertuig en bedreigde de vrouw met een wapen. Ze moest al haar bezittingen afgeven en nadien diende ze de persoon ook naar een bepaalde bestemming te voeren. Over welke bestemming het gaat, is niet bekend. Na het doorgedreven speurwerk van de rechercheurs van de politiezone Denderleeuw/Haaltert kon een verdachte worden geïdentificeerd en opgepakt. De man werd gisterenmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om zijn aanhouding te verlengen. (KBD)