Criminaliteitscijfers sterk gedaald in Denderleeuw en Haaltert Onder meer de buurtinformatienetwerken helpen tegen de criminaliteit Koen Baten

09 augustus 2018

De politiezone Denderleeuw/Haaltert kan voor het jaar 2017 opnieuw een daling vaststellen in het aantal criminele feiten in de beide gemeenten. In deze zone zijn de cijfers met bijna tien procent gedaald. Zo horen ze bij een van de beste zones van Vlaanderen. Enkel in de cybercriminaliteit is er een stijging waar te nemen. "Het is moeilijk om dit te bestrijden, maar we willen met onze zone toch ook hier een extra inspanning leveren", zegt korpschef Koenraad Tack.

De criminaliteitscijfers van 2017 hebben een zeer gunstig resultaat voor de politiezone. In 2012 kenden de inbraken nog een zware piek met 179 en in 2015 zelfs 188 inbraken, maar vorig jaar werden er slechts 106 inbraken vastgesteld over de twee gemeenten heen. Ook de fietsdiefstallen zakten fors naar 75 in 2017 tegenover 141 in 2016. "Cijfers waar we uiteraard tevreden over zijn", zeggen burgemeesters Jo Fonck (sp.a/LVB) van Denderleeuw en Veerle Baeyens (N-Va) van Haaltert.

Cybercriminaliteit

De cybercriminaliteit is wel licht gestegen. "Het gaat van 41 meldingen in 2016 naar 56 in 2017. Een lichte stijging, maar het is ook moeilijk hier tegen op te treden. We plannen wel een inhaalbeweging om ook met ons korps en de recherche hier zeker op te werken en de cijfers naar omlaag te krijgen", zegt korpschef Tack.

Camera's

De oorzaak van de daling in de crimicijfers is deels door de camera's die overal bijgekomen zijn. De camera's zorgden voor een sterke daling aan criminaliteit in de stationsomgeving. "Ook de preventie om woninginbraken tegen te gaan en een verhoogde waakzaamheid,zowel van de politie als de burgers spelen hier zeker een rol", klinkt het. De cijfers bewijzen ook dat de politiezone en de gemeentes goed werd leveren, ook al klinkt het soms anders. "Vooral op sociale media speelt dit soms een rol tegenwoordig. Dan post iemand een foto van spuiten en lijken het drugs te zijn waardoor het subjectieve onveiligheidsgevoel stijgt. Maar het blijkt dan uiteindelijk niet om drugs te gaan en daar moeten we voor opletten. Daarom is het ook goed dat de cijfers het tegendeel bewijzen", zegt Tack.

BINS

Een andere oorzaak van de daling is de oprichting van buurtinformatienetwerken (BINS). In Denderleeuw zijn er sinds 2017 op dit moment zeven, in Haaltert zit men aan elf. "Die helpen ook om buurtbewoners in een nabije straal te helpen en te informeren over mogelijke dreigingen. Dit platform werkt bijzonder goed en geven over het hele grondgebied een vorm van sociale controle wat zeker ook zijn vruchten afwerpt", beamen beide burgemeesters. "Sinds kort beschikt de politiezone en de gemeente ook over ANPR camera's die operatief zijn. Ook dit is een factor die de cijfers kan laten dalen", klinkt het.