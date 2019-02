Crèche sluit maandag de deuren: ouders moeten op enkele dagen tijd nieuwe opvang vinden Kinderopvang blijkt al maanden geen vergunning te hebben, maar ouders werden pas donderdagavond op de hoogte gebracht Claudia Van den Houte

15 februari 2019

18u41 13 Denderleeuw Kinderopvang Baby Paradise in Welle sluit maandag definitief de deuren. De crèche blijkt al vijf maanden geen vergunning te hebben, maar de ouders werden pas donderdagavond op de hoogte gebracht dat de opvang ermee stopt. Zij moeten in allerijl een nieuwe opvang vinden voor hun kindje, terwijl er op heel wat plaatsen lange wachtlijsten zijn.

Baby Paradise werd in september overgenomen na een faillissement. De kinderopvang had toen al geen vergunning meer en werd zonder vergunning voortgezet, zo blijkt nu. Na aandringen van Kind en Gezin diende de nieuwe organisator in november een vergunningsaanvraag in, maar die bleek onvolledig. Aangezien het dossier administratief niet in orde geraakte, kreeg de kinderopvang geen nieuwe vergunning. Woensdag werd er na een spoedoverleg tussen Kind en Gezin en de organisator definitief beslist om de kinderopvang te sluiten.

Al die tijd wisten de ouders van de kindjes die in de opvang verbleven van niets. Zij vernamen pas donderdagavond dat Baby Paradise zal sluiten en dat ze dus tegen maandag een andere opvang voor hun kind moeten vinden. Ouders die hun kindje die avond gingen ophalen vernamen het van het personeel in de kinderopvang, anderen van elkaar. Diezelfde avond nog ontvingen alle ouders ook een brief van Kind en Gezin. Officieel moet de crèche pas dinsdag dicht, maar door omstandigheden besloot het personeel maandag al te sluiten.

We zijn nooit gecontacteerd geweest over de problemen. Nooit hebben we hierover uitleg gekregen of een mail gezien van Kind en Gezin dat de opvang geen vergunning had Tamara De Dobbeleer, Eén van de ouders

“27 kinderen staan op straat. Ik heb gelukkig opvang, maar andere gedupeerde ouders hebben dat geluk niet. Voor velen was het een slag in het gezicht”, vertelt Tamara De Dobbeleer, één van de ouders. “We zijn nooit gecontacteerd geweest over de problemen. Nooit hebben we hierover uitleg gekregen of een mail gezien van Kind en Gezin dat de opvang geen vergunning had.” Daardoor zullen de ouders de kosten voor de kinderopvang ook niet kunnen inbrengen in hun belastingen en komen ze niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Geen vertrouwen meer

“We horen nu ook dat er werknemers zijn die al twee maanden geen loon kregen en dat het personeel zelf niet wist wat er boven hun hoofd ging”, aldus Dorien De Nil, een andere ouder. Ze heeft momenteel nog geen nieuwe opvang voor haar kindje. “Kind en Gezin heeft andere locaties doorgegeven, maar die zijn onder meer in Gijzegem, Asse en Hofstade. Het moet haalbaar blijven voor ons. Als ik hoor wat er allemaal is gebeurd, dan heb ik bovendien geen vertrouwen meer om mijn kind achter te laten bij iemand die ik niet ken. Ze voeren ‘commerce’ met je kind. De meisjes die er werken doen wel hard hun best. Als zij op een andere locatie starten, schrijf ik mijn kindje daar direct in.”

Ons jongste kind zat nog maar twee dagen bij Baby Paradise. Hadden we geweten dat de opvang geen vergunning had, dan hadden we er ons tweede kindje sowieso niet ingeschreven Sven Vanlangendyck

Sven Vanlangendyck is er niet over te spreken dat de ouders niet vroeger op de hoogte werden gebracht door Kind en Gezin. “Ze hebben sinds 11 september geen vergunning meer verleend. Vreemd dat ze dan geen contact opnemen met ons.” Hij heeft twee kindjes die in Baby Paradise werden opgevangen. “Het oudste kindje verblijft er twee jaar, het jongste twee dagen. Hadden we geweten dat de opvang geen vergunning had, dan hadden we er ons tweede kindje sowieso niet ingeschreven.” Ook hij heeft nog geen nieuwe opvang. “Verlof, glijdende uren of een halve dag bij de grootmoeder kunnen een noodoplossing zijn. Kind en Gezin zou hier als controleorgaan lessen uit moeten trekken. Het kan gebeuren dat een crèche moet sluiten, maar ze wisten al vijf maanden dat dit kon gebeuren. Als ze ons als ouders hadden ingelicht, hadden we zelf kunnen aandringen bij de organisator of hadden we tenminste tijd gehad om een andere oplossing te zoeken voor ons kindje.”

Maandenlang aangedrongen

“We hebben de organisator maandenlang herhaaldelijk aangemaand om alles in orde te brengen”, zegt Nele Wouters, woordvoerster bij Kind en Gezin. “We hebben hem ook gevraagd om transparant hierover te communiceren naar alle ouders. Transparante communicatie is één van de voorwaarden voor een vergunning. We hebben deze week samengezeten met de organisator om te zien of er een plan van aanpak was. Dat bleek er niet te zijn. We hebben contact opgenomen met de gemeente om de ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en zo snel mogelijk een oplossing te vinden in de buurt”, aldus Wouters.

Voor schepen van Kinderopvang Sofie Renders (CD&V) kwam het nieuws naar eigen zeggen uit de lucht gevallen. “Dit is verschrikkelijk nieuws voor de ouders en kindjes en we betreuren deze situatie enorm, maar als gemeentebestuur staan we machteloos tegenover zo’n drastische beslissing van de zelfstandige organisator. Ik wou nog proberen om een overnemer te zoeken, maar de eigenaar van het pand wil het niet meer verhuren als een kinderopvang.”

“We stellen alles in het werk om de getroffen ouders te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe opvanglocatie voor hun kindjes. Nadat Kind & Gezin ons de lijst bezorgde van de kinderen die in Baby Paradise verblijven, heeft onze dienst Opvoeden vandaag naar alle getroffen ouders een e-mail gestuurd met het opvangaanbod in de regio.” In Denderleeuw stonden er al 175 kindjes op de wachtlijst. “We hopen echt dat de ouders snel een nieuwe opvangplaats kunnen vinden voor hun kindjes.”

De organisator van de kinderopvang was niet bereikbaar.