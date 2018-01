Christa Wauters trekt PLUS-lijst 20 januari 2018

02u41 0 Denderleeuw De Vlaamse liberale partij PLUS trekt in oktober voor het eerst als volwaardige partij naar de verkiezingen. Tijdens de vorige verkiezingen vormde ze nog een kartel met Open Vld.

Plus maakte gisteravond op haar nieuwjaarsreceptie bekend dat Christa Wauters lijsttrekker wordt en voormalig schepen Geert Van Schelvergem de lijst zal duwen. "Ik geef het lijsttrekkerschap aan Christa. Het is nu aan de jongere generatie. Ik ben er zeker van dat ze dat door jaren met mij te werken, dat met verve zal doen. Ikzelf ga PLUS 100 procent steunen en duw de lijst", aldus Van Schelvergem. "Ik heb Geert altijd bijgestaan en geholpen", vertelt Wauters, die in 2012 voor het eerst op de lijst stond. "PLUS wil een progressieve, positieve politiek voeren. We willen met andere collega-politici op een constructieve manier samenwerken om te streven naar een gemeenschappelijk doel: het moet opnieuw aangenaam worden om in Denderleeuw, Iddergem of Welle te wonen, te leven, te werken, te winkelen, te spelen en te ontspannen; kortom, samen te leven en samen te zijn."





PLUS wil onder meer inzetten op een Vlaamse en veilige gemeente met open ruimtes en wil senioren zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen. (CVHN)