Chris en Jessie zijn eerste echtpaar met digitaal ondertekend huwelijk in Denderleeuw Claudia Van den Houte

11 april 2019

21u43 0 Denderleeuw Het eerste huwelijk van het digitale tijdperk werd donderdagavond voltrokken op het gemeentehuis in Denderleeuw.

Een huwelijk op het gemeentehuis ziet er sinds 1 april wat anders uit. De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt namelijk plaats voor een digitale akte. Die wordt elektronisch opgemaakt en opgeslagen in een centrale nationale databank. Er komt dus geen pennenstreek meer aan te pas. Ook voor schepen Jan De Nul (CD&V), intussen ervaringsdeskundige in het voltrekken van huwelijken, is dat even wennen. Hij mocht het eerste digitaal ondertekend huwelijk, van Chris Schaukens en Jessie Quinteyn, voltrekken. “Vroeger moesten de kersverse echtgenoten en hun getuigen nog plechtig hun handtekening zetten onder de formele huwelijksakte, net als ikzelf. Dat is nu voltooid verleden tijd. Met de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand moeten enkel nog de ambtenaren van de burgerlijke stand digitaal tekenen met hun elektronische identiteitskaart.”

Burgemeester Jo Fonck (LvB) vindt dat de symboliek van het huwelijk bewaard moet blijven: “Het trouwboekje wordt overbodig, maar omdat we vinden dat zo’n trouwboekje een symbolisch belang heeft, blijven we het afleveren. Dan hebben de pasgehuwden toch nog een herinnering aan deze belangrijke dag, want de huwelijksceremonie moet een speciaal moment in je leven blijven.”