CD&V trekt met 15 nieuwkomers naar verkiezingen 09 juli 2018

02u42 0

CD&V Denderleeuw heeft haar volledige lijst en programma voorgesteld. De partij trekt met 15 nieuwkomers van de 27 kandidaten op haar lijst naar de verkiezingen op 14 oktober. De eerste nieuwkomer staat op de achtste plaats. Die wordt ingenomen door Stanny De Block , verantwoordelijke bij speelpleinwerking Awimalieje en vrijwilliger bij de brandweer van Denderleeuw. Nog nieuwkomers zijn onder meer Pablo Oleko, voorzitter van de integratieraad en bestuurlid bij vzw Bolingo, Jean Pierre Berckmans, medewerker bij radio P.R.O.S., Linda De Leeneer, actief bij OKRA Welle en de seniorenraad en Willy Cobbaert, voorzitter van beweging.net. De jongste kandidaat is Imke Duwé (18), de oudste is Alfons Sterck (78). Lijstduwer is ex-schepen Marleen Van der Hoeven. Zij nam niet deel aan de vorige verkiezingen, maar komt nu weer op. Eerder was al bekend dat schepen Jan De Nul lijsttrekker is, gevolgd door de huidige mandatarissen. CD&V wil onder meer inzetten op duurzaamheid en vereenzaming en vervreemding tegengaan met buurtbabbels en een seniorenloket. De partij wil ook het dorpscentrum en de stationsomgeving uitbouwen. "Ondernemers en horecazaken moeten extra aandacht krijgen. We denken aan een pop-upregelement voor leegstaande panden binnen deze kernen", vertellen schepenen Alberic Sergooris en Sofie Renders. "Bij de opstart van een nieuwe handelszaak in deze kerngebieden zou voor de eerste drie jaar een deel van het gemeentelijk aandeel op de onroerende voorheffing kunnen worden terugbetaald." CD&V wil ook inzetten op buurtwerk en het Nederlands cursusaanbod uitbreiden. (CVHN)