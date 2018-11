CD&V gaat niet aan tafel zitten met Vlaams Belang: LvB is aan zet Claudia Van den Houte

19 november 2018

18u02 3 Denderleeuw CD&V gaat niet met Vlaams Belang aan tafel zitten. De partij gaat dus niet in op de uitnodiging van Kristof Slagmulder. Hij had het initiatief genomen voor een gesprek nadat zijn partij de grootste werd in Denderleeuw. Voor CD&V-kopman Jan De Nul is LvB als tweede grootste partij nu aan zet.

Vlaams Belang-kopman Kristof Slagmulder had al kort na de verkiezingen CD&V en N-VA via een e-mail uitgenodigd voor een gesprek. N-VA stemde al snel toe, al zou dat wellicht eerder een beleefdheidsgesprek zijn geworden, want lijsttrekker Johan Duyck liet ook al verstaan niet van plan te zijn het cordon sanitaire te doorbreken in Denderleeuw. Bij CD&V bleef het lange tijd stil, maar de partij zegt dus nu niet in gesprek te willen gaan met Vlaams Belang.

“We hebben het cordon sanitair niet nodig om te weten dat je met deze ideologie niet samenwerkt”, klinkt het bij CD&V. “Het mensbeeld van het VB is fundamenteel verschillend van het onze. Als CD&V maken wij geen onderscheid tussen mensen op basis van hun herkomst, hun geloofsovertuiging, huidskleur of hun geaardheid. Mensen zijn in de eerste plaats in hun mens-zijn voor ons gelijk. Dit staat trouwens zo in onze Belgische grondwet. Als beleidsmaker roep je dan ook op tot samenleven, hoe moeilijk de uitdagingen soms ook zijn. Als beleidsmaker roep je niet op tot het verdelen van een bevolking. Wie dit doet, raakt aan de fundamenten van onze democratie.”

CD&V zegt het signaal van de kiezer wel te begrijpen en au sérieux te nemen. Ze heeft het daarover ook al gehad met haar huidige coalitiepartner sp.a/LvB. “We zitten wekelijks samen met het college van burgemeester en schepenen. Informeel is er wel al gepraat”, zegt schepen Jan De Nul (CD&V). Meer bepaald het samenleven van de verschillende culturen. “Als het in andere steden lukt, dan moet het bij ons ook lukken. We hebben de voorbije twee jaar al een aanzet gegeven door in te zetten op schoolopbouwwerk, buurtwerk, ontmoetingshuis De Palaver geopend, een Buurtbabbel gestart, Babbelonië uitgebreid... Ik denk dat het daarvan moet komen. Het zal dé uitdaging zijn voor het volgend bestuur.”

Voor De Nul is LvB nu aan zet. “LvB is nu de grootste politieke fractie (na VB, red.). Het is logisch dat zij nu gesprekken starten.” “We hebben kennis genomen van de beslissing van CD&V. Het lijkt ons inderdaad logisch dat als er geen meerderheid kan worden gevormd wij het initiatief nemen”, reageert Stefan De Cock, voorzitter van LvB. “Dat zal voor de volgende dagen zijn.”

Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) betreurt de houding van CD&V. “Hun uitleg is flauwekul. Begin vorige legislatuur heeft Jan De Nul wel met ons rond tafel gezeten. Toen was de inhoud blijkbaar geen probleem. CD&V en LvB zullen nu waarschijnlijk een coalitie vormen met Groen. Dat is het tegenovergestelde van wat de kiezer heeft gevraagd. Ze gaan een kwart van de bevolking negeren.” Vlaams Belang bereidt zich al voor op oppositie. “De Denderleeuwenaar heeft een rechts beleid gevraagd. Ik heb mijn hand uitgestoken naar de partijen waarmee dit mogelijk was. Meer kunnen we niet doen. Er wachten De Nul en co zes lange jaren met ons als groot blok op de oppositiebanken. Wij vormen een derde van de gemeenteraad en kunnen dus zelf gemeenteraden samenroepen wanneer we dat willen”, aldus Slagmulder.