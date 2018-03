CD&V en sp.a verlaten gemeenteraad na belediging aan De Nul 31 maart 2018

De gemeenteraad kwam abrupt tot zijn einde toen meerderheidspartijen sp.a-Open Vld en CD&V de zaal verlieten nadat gemeenteraadslid Jan De Dier (DVD) schepen Jan De Nul (CD&V) had beledigd. De Dier had gezegd dat hij De Nul niet hoger inschatte dan zijn naam al aangeeft. De gemeenteraad was toen wel al aan de toegevoegde punten van de oppositie toe. Jan De Dier had enkele vragen ingediend waarop hij op de gemeenteraad een antwoord wou. Zo vroeg hij of het klopte dat er recent een afstapping was geweest van de gerechtelijke politie op het gemeenthuis. De Nul deelde mee dat die er al in november was geweest en had het nog uitgebreid over het feit dat hij vrijuit gaat in de zaak rond het zonnepanelendossier, waarbij hij Jan De Dier met de vinger wees. Volgens De Dier had zijn vraag geen betrekking op dat dossier. (CVHN)