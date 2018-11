CD&V en LvB praten met Groen en N-VA: “Vorming nieuw bestuur moet lukken binnen drie weken” Claudia Van den Houte

22 november 2018

Denderleeuw LvB en CD&V voeren momenteel gesprekken met Groen en N-VA om tot een nieuwe coalitie te komen.

CD&V liet begin deze week weten niet in te gaan op de uitnodiging van Kristof Slagmulder van Vlaams Belang om aan tafel te gaan zitten. Vlaams Belang werd op 14 oktober de grootste partij in Denderleeuw. Aangezien er zonder CD&V geen rechtse coalitie mogelijk is en Vlaams Belang niet in zee wil gaan met links, viel Vlaams Belang dus uit de boot. CD&V vond dat de Lijst van de Burgemeester (LvB) als tweede grootste partij voortaan het initiatief moest nemen.

Intussen zitten de partijen al rond de tafel, bevestigt Jan De Nul (CD&V): “De gesprekken zijn lopende. Ze draaien vooral rond inhoud. Ik schat de kans groot in dat er over veertien dagen of drie weken een nieuw bestuur is”, aldus De Nul.

LvB en CD&V hebben een derde partner nodig om een meerderheid te kunnen vormen. Ze kunnen in zee gaan met Groen of N-VA. Aangezien N-VA al liet verstaan niet happig te zijn om mee te besturen, lijkt een coalitie met LvB, CD&V en Groen nog steeds de meeste kans te hebben. Of Jo Fonck (LvB) opnieuw burgemeester wordt, is nog af te wachten. Het is al langer bekend dat De Nul ook ambitie heeft om burgemeester te worden.