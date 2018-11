Carnavalsstoet start aan station en eindigt op Dorp Claudia Van den Houte

12 november 2018

18u01 1 Denderleeuw Het nieuwe carnavalsjaar in Denderleeuw werd officieel geopend in zaal Den Breughel. Daar werden nieuwigheden voorgesteld en werd het programma bekendgemaakt.

Nieuw is onder meer dat de carnavalsstoet dit jaar aan het station vertrekt en eindigt op de parking aan het gemeentehuis op het Dorp. Normaal vertrekt de stoet in de Hageveldstraat om aan te komen aan het station, al was het in 2014 ook al eens anders door werken. Ook toen werd er aan het station gestart. De groepen mochten een nummer trekken voor de volgorde in de stoet en de data van de verschillende carnavalsactiviteiten werden meegedeeld.

Nog nieuw is het prinsencomité dat werd opgericht. “We zijn een team dat bestaat uit ex-prinsen carnaval, 19 in totaal”, vertelt Lesley De Schampheleer van het prinsencomité. “Ex-prinsen die niet in een carnavalsgroep zitten, hadden niets meer te betekenen. Daar willen we verandering in brengen. Met het prinsencomité zullen we activiteiten organiseren, zoals de voil janettenverkiezing, en meehelpen met andere activiteiten. We zullen ook allemaal in dezelfde outfit op de prinsenwagen staan tijdens de stoet.”

Naast de verkiezingen van een prinsenpaar, jeugdprinsen en -prinsessen, een bierprins en een voil janet, is er dit carnavalsjaar ook een senioren- en andersvaliden prinsenverkiezing door de Prinsengarde. Tijdens de opening van carnaval werd ook de nieuwe carnavalsaffiche bekendgemaakt. Die is dit jaar van de hand van Antoon De Grom.

Voorafgaand aan de opening van carnaval, werd eerst een bezoek gebracht aan het carnavalsmonument aan ‘t Kasteeltje, waar de overleden carnavalisten werden herdacht. De herdenking verliep extra emotioneel, door het recente overleden van Hendrik Van Dooren, gewezen ondervoorzitter van de carnavalsraad.