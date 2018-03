Carnavalsmonument overleden carnavalisten ingehuldigd 02 maart 2018

Het monument ter ere van de overleden carnavalisten in Denderleeuw is ingehuldigd aan 't Kasteeltje in de Stationsstraat. "De vraag naar zo'n monument, leefde al een tijdje. Carnaval is een volksfeest waar veel mensen zich voor hebben ingezet", vertelt burgemeester Jo Fonck. "Verschillende kunstenaars werden aangesproken en de keuze viel op een ontwerp van de Liedekerkse kunstenaar Jan Clement", zegt schepen Sergooris. "Het monument beeldt enkele typische carnavalsfiguren uit, zoals een clown en een nar, die in een wagonnetje zitten op een treinspoor en staat voor 't Kasteeltje."





(CVHN)