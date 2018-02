Carnavalisten zetten beste beentje voor met mooie kostuums 26 februari 2018

De carnavalsstoet reed gisteren weer door de Denderleeuwse straten. Met het erg koude weer waren er iets minder toeschouwers dan de voorbije jaren, maar dat lieten de carnavalisten niet aan hun hart komen. "We zijn zeer tevreden. Iedereen heeft zich heel goed geamuseerd en er was veel ambiance", aldus Danny Hertveldt, voorzitter van het carnavalscomité. "Wat me opviel, waren de heel mooie kostuums dit jaar. Alle groepen hebben hun best gedaan. Ik ben heel fier. Qua kostuums zaten we dit jaar nog een trap hoger dan de voorbije jaren."





Verschillende Denderleeuwse carnavalsgroepen speelden in op de actualiteit, door spot te drijven met onder meer de lokale politici, de nakende verkiezingen en de onveiligheid aan het station. De Stampers zijn de winnaars bij de grote groepen. Op de tweede plaats staat Tjik Tjak, een groep die pas voor het tweede jaar deelnam aan de stoet. De derde plaats is voor De Starters. Bij de kleine groepen wint Miskwekt, die voor het eerst deelnam. Gisterenavond werd aan het Kasteeltje in de Stationsstraat ook een carnavalsmonument onthuld. Carnaval wordt vanavond om 22.11 uur afgesloten met de popverbranding op de stationsparking in de Spoorweglaan. (CVHN)