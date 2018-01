Café The Shake hoopt na maand sluiting opnieuw open te mogen doen 24 januari 2018

02u40 0 Denderleeuw Café The Shake, op de hoek van het Dorp met de Guido Gezellestraat, heeft een maand de deuren moeten sluiten omdat het niet over de vereiste vergunningen beschikte. Het café heeft sinds begin december een nieuwe uitbater, die na drie weken al moest dichtdoen om zich in orde te stellen, vooral op vlak van brandveiligheid.

"De zaak is op 7 december opengegaan, maar een tijdje later ontvingen we een brief van de burgemeester en moesten we tot bij hem gaan. We kregen te horen dat het café moest sluiten omdat we geen vergunning hadden aangevraagd", vertelt de uitbater, die zich Amara laat noemen. "Ik wist niet dat we die vergunning moesten aanvragen. Op 28 december ging het café dicht. Het is moeilijk om een maand te moeten wachten om terug open te gaan: je moet huur betalen, maar je hebt geen inkomen. Ik heb intussen zo'n 4.000 euro geïnvesteerd om te voldoen aan de keuringen. Nu is alles in orde. We hopen dan ook dat we het café maandag opnieuw open mogen doen."





Burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB) bevestigt dat hij het café een maand liet sluiten omdat de nodige vergunningen ontbraken. "Het brandpreventieverslag, de brandverzekering en andere attesten zoals een hygiëneattest waren er niet", aldus Fonck. "Je hebt nu eenmaal een aantal vergunningen nodig om een horecazaak te kunnen uitbaten. De boodschap die we hiermee willen meegeven is dat wanneer iemand een handelszaak start, hij of zij zich aan de reglementering moet houden en vooraf de nodige schikkingen moet treffen om handel te drijven." Of het café maandag terug open zal gaan, is nog heel onzeker. "Als men over de nodige vergunning beschikt, mag het café terug opengaan. Als dat niet het geval is, zal het café nog dichtblijven. Momenteel hebben we alle nodige documenten nog niet ontvangen", zegt Fonck. (CVHN)