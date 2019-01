Café Mistral moet voor één maand dicht door slechte hygiëne en overlast Claudia Van den Houte

25 januari 2019

16u26 1 Denderleeuw Na de tijdelijke sluiting van het lokaal van vzw Waka Waka heeft burgemeester Jo Fonck (LvB) nu ook café Mistral in de Stationsstraat laten sluiten.

Er waren herhaaldelijke klachten over de slechte hygiëne in café Mistral. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deed een inspectie en concludeerde daaruit dat een uitbating van het café niet meer mogelijk is, gezien de slechte hygiënische omstandigheden. Ook was er overlast voor de buurtbewoners, die bijna een jaar geleden de geluidshinder en andere overlast van het café al aanklaagden in onze krant.

Na een hoorzitting met de uitbaters heeft burgemeester Jo Fonck besloten om het café voor één maand te sluiten. De sluiting gebeurt op basis van een burgemeestersbesluit. “De tijdelijke sluiting van één maand kan verminderd worden als de uitbaters groen licht krijgen van het FAVV om het café opnieuw uit te baten én als het college van burgemeester en schepenen een uitbatingsvergunning aflevert aan de uitbaters”, besluit burgemeester Fonck.