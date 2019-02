Café Mistral moet nog een maand langer dicht blijven Claudia Van den Houte

22 februari 2019

16u42 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft beslist dat café Mistral nog een maand langer dicht moeten blijven.

Een maand geleden besliste het bestuur om café Mistral in de Stationsstraat voor een maand te sluiten na herhaaldelijke klachten over de slechte hygiëne in het café. Ook was er overlast voor de buurtbewoners, die bijna een jaar geleden de geluidshinder en andere overlast van het café al aanklaagden in onze krant. Tijdens de jongste zitting van het schepencollege werd beslist om café Mistral nog een tijdelijke sluiting van één maand op te leggen vanaf 23 februari.

“De uitbaters van het café bleken niet in orde met de voorwaarden van het gemeentelijk horecareglement”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo moeten zowel de brandweer als de politie hun goedkeuring rond onder meer brandveiligheid geven. Zolang dit niet in orde is gebracht, kan het college geen uitbatingsvergunning toekennen. Zodra deze controles achter de rug zijn en het café in regel is met het gemeentelijk horecareglement kan de opgelegde termijn eventueel ingekort worden.”