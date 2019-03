Café Mistral en Waka Waka moeten nog langer dicht blijven Claudia Van den Houte

22 maart 2019

18u53 3 Denderleeuw Burgemeester Jo Fonck (LvB) heeft beslist dat café Mistral en het lokaal van Waka Waka vzw nog langer moeten dichtblijven.

Zowel café Mistral als het lokaal van Waka Waka vzw werden recent verplicht om de deuren te sluiten. Na een controle van de brandweer wordt de sluiting van café Mistral in de Stationsstraat verlengd. “De brandweer stelde vast dat het café op bepaalde punten inzake brandveiligheid niet voldeed aan de voorwaarden. Daarom blijft het café voorlopig gesloten, tot die zaken zijn opgelost en de brandweer groen licht geeft”, aldus Fonck (LvB).

Ook de sluiting van het lokaal van Waka Waka vzw in de De Nayerstraat wordt vanaf morgen 23 maart verlengd. Het Voedselagentschap FAVV had nog enkele opmerkingen inzake de voedselveiligheid. Pas als alles in orde is gebracht, kan Waka Waka opnieuw open. “Ondanks de inspanningen die het bestuur van de vzw leverde, gaf het Voedselagentschap nog een paar aandachtspunten en opmerkingen mee. Daarom wordt het lokaal voorlopig gesloten. Pas als de laatste pijnpunten zijn weggewerkt, kan de beslissing tot sluiting worden herbekeken”, besluit Fonck.