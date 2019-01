Burgemeester verlengt sluiting Waka Waka vzw CVHN

18 januari 2019

12u13 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur heeft de sluiting van het lokaal van Waka Waka vzw met een maand verlengd, omdat de aanpassingen die het bestuur had gevraagd nog niet zijn gebeurd.

Het lokaal van de vzw in de De Nayerstraat werd met een burgemeestersbesluit op 18 december tijdelijk gesloten na herhaaldelijke klachten en inbreuken. Er waren vroeger al verschillende pv’s opgemaakt. Het lokaal werd voor een maand gesloten. Nu komt er dus nog een maand bij. “De voorzitter werd aangeschreven en aangemaand om de vzw zo snel mogelijk in orde te stellen met de regels”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We zijn nu één maand verder en helaas zijn nog niet alle gevraagde formaliteiten in orde. Als gemeentebestuur kunnen we dit niet zomaar op zijn beloop laten, vandaar de beslissing om de sluiting van de lokalen met één maand te verlengen. Burgers hebben rechten én plichten en we vinden het dan ook belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt”, aldus Fonck.