Burgemeester Jo Fonck wil opmars Vlaams Belang tegengaan met beleidsplan dat antwoord biedt op vragen van kiezer Claudia Van den Houte

26 november 2018

18u05 0 Denderleeuw Huidig burgemeester Jo Fonck (LvB) plant om met de toekomstige bestuursmeerderheid, die momenteel nog wordt gevormd, een beleidsplan op te stellen dat de opmars van Vlaams Belang in Denderleeuw moet tegengaan.

Vlaams Belang werd op 14 oktober de grootste partij in Denderleeuw. Ze kon haar zetels in de gemeenteraad verdrievoudigen van drie naar negen. Vorige week bleek dat een bestuursmeerderheid met Vlaams Belang is uitgesloten, aangezien CD&V niet met de partij aan tafel wil gaan zitten. LvB heeft daarom als tweede grootste partij het initiatief genomen om gesprekken te starten. Samen met huidig coalitiepartner CD&V is ze op zoek naar een derde partij om aan een nieuwe meerderheid te geraken. LvB en CD&V hebben intussen al zowel met Groen als met N-VA aan tafel gezeten voor wat LvB-voorzitter Stefan De Kock “een eerste inhoudelijke verkenning” noemt.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is er niet over te spreken dat zijn partij uit het bestuur wordt gehouden, ondanks ze haar score verdubbelde in Denderleeuw. Hij vergelijkt de situatie met die in Ninove zes jaar geleden. “Toen werd Guy D’haeseleer ondanks een duidelijke overwinning uit het bestuur gehouden. Kijk naar het resultaat op 14 oktober, een nog grotere overwinning voor D’haeseleer. Ik voorspel u Ninoofse toestanden in Denderleeuw binnen zes jaar”, aldus Van Grieken.

Jo Fonck is alvast niet van plan het zover te laten komen. “De situatie van het Vlaams Belang in Denderleeuw is vergelijkbaar met die van onze partij (toen sp.a, red.) zes jaar geleden. Toen waren wij de grootste partij en behaalde ik het meeste voorkeurstemmen. Het was toen voor Vlaams Belang blijkbaar ook geen probleem dat wij niet mee bestuurden, aangezien ze een meerderheid van N-VA en CD&V in het zadel heeft geholpen. Natuurlijk moeten we een plan hebben. Als er een nieuwe coalitie wordt gevormd, dan zal er een beleidsplan worden opgesteld om een correct antwoord te geven op de vragen en bezorgdheden van de kiezers. Dat is ook de reden waarom alles zolang duurt”, zegt Fonck.

Schepen Jan De Nul (CD&V) zei eerder al dat er informeel al veel gepraat was op het schepencollege over de verkiezingsuitslag, en dan meer bepaald over het samenleven van de verschillende culturen. “Als het in andere steden lukt, dan moet het bij ons ook lukken. We hebben de voorbije twee jaar al een aanzet gegeven door in te zetten op schoolopbouwwerk, buurtwerk, ontmoetingshuis De Palaver geopend, een Buurtbabbel gestart, Babbelonië uitgebreid... Ik denk dat het daarvan moet komen. Het zal dé uitdaging zijn voor het volgend bestuur”, aldus De Nul. Hij denkt dat er binnen twee of drie weken een nieuwe coalitie zal zijn.