Burgemeester Jo Fonck laat Waka Waka vzw tijdelijk sluiten na overlast Claudia Van den Houte

18 december 2018

22u02 0 Denderleeuw Burgemeester Jo Fonck heeft de vzw Waka Waka in de De Nayerstraat tijdelijk laten sluiten. Er waren verschillende klachten rond overlast.

De vzw zal gedurende één maand geen activiteiten kunnen uitvoeren. “In het verleden waren er reeds regelmatig klachten over overlast veroorzaakt door Waka Waka vzw”, aldus Fonck. “Er werden herhaaldelijk pv’s opgemaakt en ook recent was dit opnieuw het geval. Als gemeentebestuur zetten we in op een positieve samenleving. Burgers hebben hun rechten, maar ook plichten. Als dit niet wordt nageleefd, moet er ingegrepen worden. Daarom heb ik besloten om gedurende één maand Waka Waka vzw te sluiten.”

“De sluiting is een signaal waarmee de verantwoordelijken nu aan de slag dienen te gaan zodat er in de toekomst niet meer opgetreden hoeft te worden”, besluit Fonck.